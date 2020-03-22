Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, показала новые фото в Инстаграм

На фото Лорак позирует в черных штанах и топе. Образ она дополнила черными кроссовками, а волосы собрала в хвост. На первом фото Каролина стояла возле шведской стенки и приподняла одну ногу. На втором кадре певица задрала ногу на стенку выше головы. На третьем фото уже просто стояла и пикантно позировала возле лестницы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 60 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Только в этот раз не удаляйте. Сижу, ем мороженое и смотрю на вашу фигуру", "Есть миллион шансов, всегда нужно выбирать себя", "И вы тому подтверждение", "А где делись красивые индивидуальные губки Каролины ? Что за стандартный утиный клювик(((? Зачем? Ты и так прекрасна!".

Ранее мы сообщали, что знаменитая артистка Ани Лорак представила серию стильных образов во время нового клипа "Обещаю".

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила представить все образы, которые использовала во время съемок недавно вышедшего клипа "Обещаю".

После того, как ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы, она сама решила представить все обры на странице в Инстаграм. Так, в клипе «Обещаю» артистка появляется в необычных нарядах.

Сообщалось, что знаменитая артистка Ани Лорак показала, как дурачится в машине во время поездки.

В этот раз певица показала счастливую себя после недолгого молчания в социальных сетях. Поделившись видеозаписью в разделе Стори в Инстаграм, Каролина предстала перед поклонниками в домашнем образе.

В этот раз Каролина в естественном образе похвасталась новым Инста-фильтром. Певица позировала без макияжа в обычной теплой курточке светлого оттенка, темной кофте и с распущенными волосами.

Напомним, Лорак в белоснежном платье соблазнила нового красавца

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