Российская певица Наталья Подольская, которая замужем за бывшим зятем Аллы Пугачевой Владимиром Пресняковым, показала, как проходят ее вечера дома

Видео артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. На ролике Пресняков накинул на себя куртку и изображает злодея из фильма. А маленький сын Владимира и Натальи изображает рыцаря, который защищает принцессу (маму).

С первого взгляда кажется, что это отличные семейные развлечения в счастливой семье, но Подольская начинает свое видео со слов «Добрый папа – пьяный папа», намекая на то, что Пресняков выпил. Отметим, что сам певец заявил, что он не пил.

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Большинству поклонников Подольской понравилось домашнее видео звездной четы. Они отметили, что именно такие моменты из детства больше всего запоминаются детям. Но нашлись и те, кто не понял шутки Подольской. Видео за несколько дней посмотрели более 175 тысяч раз.

«Папа - просто добрый! Без лишних слов», «Зачем про пьяного папу сказала? А когда трезвый он демон что ли?», «Как малыш задорно смеется! И как приятно видеть три поколения в одном видео», «Карантин обернулся семейным общением, которое войдет в золотую копилку детства многих детей», «У нас такой же папа прикольщик», «Молодцы! Так и надо всё принимать с позитивом) мои тоже с ума сходят)))», «Какие вы классные, просто будьте здоровы и счастливы, и берегите друг друга!», «Какая милота. Детский смех делает мир прекрасным», «Ну и игрушки у Пресняковых, ничего лучше не могли ребенку дать», - пишут пользователи сети.

Как известно, семья Пресняковых соблюдает карантин. Наталья призналась, что на время планирует забыть о светских мероприятия и встречах. Певица собрала под одной крышей всех родственников и устроила карантин.

Напомним, что Алла Пугачева жестко отомстила любовнице Преснякова: "Готова плюнуть в лицо...".

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