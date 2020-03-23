Российская певица Наталья Подольская, которая замужем за бывшим зятем Аллы Пугачевой Владимиром Пресняковым, показала, как проходят ее вечера дома

Видео артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. На ролике Пресняков накинул на себя куртку и изображает злодея из фильма. А маленький сын Владимира и Натальи изображает рыцаря, который защищает принцессу (маму).

С первого взгляда кажется, что это отличные семейные развлечения в счастливой семье, но Подольская начинает свое видео со слов «Добрый папа – пьяный папа», намекая на то, что Пресняков выпил. Отметим, что сам певец заявил, что он не пил.

Большинству поклонников Подольской понравилось домашнее видео звездной четы. Они отметили, что именно такие моменты из детства больше всего запоминаются детям. Но нашлись и те, кто не понял шутки Подольской. Видео за несколько дней посмотрели более 175 тысяч раз.

«Папа - просто добрый! Без лишних слов», «Зачем про пьяного папу сказала? А когда трезвый он демон что ли?», «Как малыш задорно смеется! И как приятно видеть три поколения в одном видео», «Карантин обернулся семейным общением, которое войдет в золотую копилку детства многих детей», «У нас такой же папа прикольщик», «Молодцы! Так и надо всё принимать с позитивом) мои тоже с ума сходят)))», «Какие вы классные, просто будьте здоровы и счастливы, и берегите друг друга!», «Какая милота. Детский смех делает мир прекрасным», «Ну и игрушки у Пресняковых, ничего лучше не могли ребенку дать», - пишут пользователи сети.

Как известно, семья Пресняковых соблюдает карантин. Наталья призналась, что на время планирует забыть о светских мероприятия и встречах. Певица собрала под одной крышей всех родственников и устроила карантин.

Напомним, что Алла Пугачева жестко отомстила любовнице Преснякова: "Готова плюнуть в лицо...".

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