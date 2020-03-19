Онука російської співачки Олена Преснякова вразила красою під час нової фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«В одному з моїх найулюбленіших брендів представлено безліч наикрутейших моделей з нової весняної колекції, у мене очі розбіглися, коли я побачила скільки всього з'явилося», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Преснякова позує в елегантному вбранні: футболці, куртці та штанях. Доповнює образ гарний макіяж і клатч.
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«Ух ти, яка гарна», «оце пощастило Микиті. Бомба!», «Богиня», «дуже красива. Колір неймовірний», «красуня», «бомба! Пощастило неймовірно!», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Олена Преснякова позувала разом з чоловіком на тлі величезного букета квітів.
«Маленький приємний сюрпризик не може не порадувати кохану) раджу всім, хто хоче швидко намутити букет з доставкою прямо до під'їзду», - йдеться у підписі.
У відповідь користувачі мережі написали:
«такі красиві», «яка ніжність», «бомба фотка – обидва щасливі», «шикарна пара».
До цього ми писали, що невістка Пугачової з'явилася в чорному боді з пишними рукавами світло-персикового відтінку. Її талію підкреслив пояс з великою металевою бляхою, а на ногах красувалися бежеві ботфорти.
Ідеальна зачіска, макіяж природних кольорів, а також овальної форми сережки у вухах доповнили неперевершений образ красуні.
Дівчина безсоромно похвалилася розкішним тілом, даючи шанувальникам щосили насолодитися її красою.
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