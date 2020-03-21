Дочка хвора на рак актриси Анастасії Заворотнюк Ганна опублікувала нове фото в Instagram

Як передає Politeka.net, на цей раз під знімком вона поміркуємо над значенням квітів у житті людини.



Колір відіграє в нашому житті надзвичайно важливу роль. Колір відображає емоційний, душевний, духовний стан нашого організму. Якби ми були спостережливі, то ми б помітили, в один час нам дуже подобається один колір і здається, що він буде до кінця життя улюбленим. А потім раптом ми відчуваємо пристрасть до іншого кольором, це тому що змінилося наше настрій, духовний стан і сприйняття світу", - поділилася Ганна.

На кадрі дочка зірки "Моєї прекрасної няні" постала в коротенькій сукні, яка ідеально підкреслило її прекрасну фігуру.

В коментарях до посту передплатники Анни поділилися своїми вподобаннями по кольорах, але основною темою все ж була її хвора мати.

"Як себе Анастасія відчуває. Ми всі за неї дуже переживаємо!", "Якнайшвидшого одужання вашій мамі, бережи її Господь!!!а мій колір білий і чорний", " Як же приємно Вас читати, духовно розвинені люди сильно виділяються", - писали під постом Анни.

Раніше Заворотнюк Ганна зізналася, що до недавнього часу у неї не було бажання і сил виходити на зв'язок зі світом, але вона намагається подолати цей стан.

«Біль живе в мені кожну секунду, і поверхневі судження деяких людей, які не приведи Господь коли-небудь зіткнутися з подібними ударами долі, не мають права мене судити», - зазначила дівчина.

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.

Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила визнанням про хворої матері: «Вона була…».