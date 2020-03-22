24-річна Анна Заворотнюк, дочка актриси Анастасії Заворотнюк, яка вже рік бореться з раком, здивувала відвертим чорно-білим фото

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в літньому квітчастому платті. Аня зі злегка розпатланим волоссям позувала біля стіни, спокусливо вигнувши спинку і відвівши одну руку назад. При цьому красуня безцеремонно вып'ятила вперед значних розмірів бюст. Аня повернула голову в бік і відвела томний, трохи сумний погляд від об'єктива.

"Не хочу вас сильно стомлювати постами, сьогодні вирішила просто поділитися фотографією🕊✨ Всім добра і любові🌹", - підписала фото дочка Заворотнюк.

Шанувальники за півгодини встигли більше 1000 разів "лайкнути" пост Ані, засипавши її компліментами. Також, безумовно, користувачі поцікавилися про самопочуття матері, на що вона дещо туманно відповіла, що "все буде добре".

"Яка ти красива 😍 Та це не так важливо, але мені здається ти дуже хороша людина ❤️Це відразу видно 😚"

"Шикарна фотка! А постами не стомлюєш , дуже добре пишеш, змушуєш думати, аналізувати) це ж чудово 😍🤗 !"

"Ваші пости ніколи не втомлюють-Ви радість 🌼❤"

"Божееее,ти така гарнаааа😻Я БОЛДІЮ,КОЛИ БАЧУ ТВОЇ ФОТКИ😻😻Тобі теж добра і любові"

"Ганнуся,ваші пости нам на радість❤️Як ваші справи? Як ваша мама? Ви приголомшлива дівчина❤️🔥"

"Аня а як себе почуває Анастасія" - "у нас все Добре і все буде Добре 🙏🏻"

Раніше ми повідомляли, Заворотнюк, за попередньою інформацією, так як ніяких офиційних даних її сім'я не надавала, бореться з раком головного мозку з весни минулого року.

З'явилася інформація, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" перенесла операцію в Німеччині, що не дало належного разультату, після чого провела кілька місяців у московській клініці. Потім Заворотнюк перевели в реабілітаційний центр - ходили чутки, що у неї частково паралізувало праву частину тіла. Тим не менш, після нового 2020-го року папараці, які постійно чергували біля воріт клініки, перестали помічати рідних Заворотнюк та заявили, що актриса "зникла". Де вона зараз, поки невідомо.

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.

Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила визнанням про хворої матері: «Вона була…».