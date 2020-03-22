Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк могла розіграти сцену зі страшною хворобою через скажені борги

Як передає «Апостроф», деякий час зірку навіть розшукували судові пристави.

Так, історія про «скажених боргах» поширилася практично відразу після зникнення актриси. При цьому члени родини ніяк не коментували ситуацію, що викликало ще більше суперечок у російському шоу-бізнесі.

А ось адвокат Сергій Жорін зізнався, що грошові проблеми зірки нікуди не пішли, і актриса має чимало непогашених боргів. З-за них Заворотнюк навіть розшукували судові пристави.

«…потім податкові органи залишили знаменитість в спокої, закривши деякі справи. Але днями з'ясувалося, що за актрису знову взялися податківці. Поки неясно, з чим пов'язаний такий поворот справ», - підкреслив він.

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Колір відіграє в нашому житті надзвичайно важливу роль. Колір відображає емоційний, душевний, духовний стан нашого організму. Якби ми були спостережливі, то ми б помітили, в один час нам дуже подобається один колір і здається, що він буде до кінця життя улюбленим. А потім раптом ми відчуваємо пристрасть до іншого кольором, це тому що змінилося наше настрій, духовний стан і сприйняття світу", - поділилася Ганна.

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

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