Известная певица София Ротару показала, как выглядит ее внук Анатолий

Фотографию 26-летнего парня она опубликовала на своей странице в Инстаграм в честь его дня рождения, передает Politeka. На черно-белом снимке предстал молодой парень, который очень похож на популярную в социальных сетях внучку Ротару - Софию Евдокименко.

«С Днем рождения, мой дорогой и любимый внук! Толя, будь здоров и счастлив! Удачи во всем! Люблю!», - написала звезда.

Фотография парня, который не ведет публичную жизнь, буквально взорвала комментарии Ротару, хотя она и ограничила их. За 20 минут поклонники Ротару поставили под постом почти 2 тысячи лайков.

«Очень красивый, счастья ему», «Похож на вас..», «Какой красавчик!!!», «Счастья вашей семье и всем нам», «Красавчик. Счастья и здоровья имениннику», - пишут пользователи сети.

Отметим, что об Анатолии, которого назвали в честь звездного дедушки, известно не так много, как о его младшей сестре Софии, которую назвали в честь бабушки. Но при этом он тоже занимается творчеством. Известно, что Анатолий занимается фотографией и несколько лет выступает в качестве диджея под псевдонимом AnatoliyMiDi. Как и его сестра, Анатолий учился в Британии. Кстати, парню не раз пророчили модельную карьеру, ведь у него модельная внешность.

В Инстаграме у парня почти 18 тысяч подписчиков. Он регулярно публикует профессиональные снимки и свои треки. Как видно, вся семья легендарной певицы отличается творческой жилкой. Известно, что ее сын – Руслан Евдокименко и его жена продюсеры. Они не очень публичные люди, но ведут активную светскую жизнь.

Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".

Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".