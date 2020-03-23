18-річна Софія Євдокименко, внучка і тезка української поп-легенди Софії Ротару, вразила публіку новим фото

Як передає Politeka.net, юна співачка і модель Sofia Eve (сценічний псевдонім дівчини) опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, зроблений в підземці в США. До речі, Соня навчається в школі дизайну "Парсонс" і левову частку часу проводить в Америці.

Зірка з'явилася в довгому бежевому плащі, надягнутому поверх чорного светра. Дівчина зібрала волосся в хвіст, нанесла макіяж природних теплих тонів і прикрасила обличчя круглими сережками.

Sofia Eve застигла між "рамками" входу в зухвалій позі, вхопившись руками за пояс плаща. Вона трохи задерла голову і кинула обпалюючий погляд в об'єктив. Напівтемрява метро і м'яке освітлення доповнили картину.

"Очі говорять", - лакончино підписала фото зірка.

Шанувальники кинулися коментувати пост: багато хто переймався, що Соня вийшла на вулицю під час карантину через коронавірус.

"Красуня!! 🌹🥇"

"Шикарно ❤️👍🏻"

"Сонечка, будь ласка, бережи себе і не виходь поки на вулицю.."

"вірус навколо.. бережи себе!!"

Раніше ми повідомляли, Соня виставила фото у такому ж вбранні, що й вище. Правда, на цьому кадрі образ розкривається трохи більше: видно, що на дівчині чорні строгі штани і черевики на високій шпильці на додаток до плащу. Красуня позувала на лавці, вальяжно розкинувшись і дивлячись кудись вдалину. Таке враження, що Соня втомилася і вирішила присісти відпочити. При цьому у дівчини серйозний вираз обличчя, немає і тіні на посмішку.

"Я міг бачити, як ти почервонів, я міг відчувати твій дотик ...", - підписала кадр зірка.

"Твої очі, можливо, жадали мене, твоя любов могла б врятувати мене 🎶";

"Як же тобі йде все😍"; "Ти для мене приклад і натхнення - красива, вихована, розумна, йдеш до своїх цілей без скандалів і хайпу...";

"На розум приходить тільки фільми 90-х"; "обожнюю такий стиль фото😍", - відповідали їй в коментарях.

Нагадаємо, внучка Ротару влаштувала брудні танці прямо перед камерою.

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