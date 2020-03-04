Російський співак Сергій Лазарєв заінтригував відвертим знімком

Фотографію виконавець опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото голий співак лежить в ліжку, закинувши руку за голову. Він грайливо посміхається і дивиться в камеру.

«Доброї ночі тобі…», - підписав співак знімок. Кому присвячені ці рядки невідомо.

Зазначимо, що на знімок потрапило татуювання Лазарєва на внутрішній частині руки.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв зробив резонансну заяву по Україні. Співак зізнався, що вважає Крим українським. За його словами, Ялта для нього завжди буде Україною. Таке зізнання він зробив в інтерв'ю Каті Осадчій.

"Ця загальна радість, що Крим повернувся... Я ось цієї ейфорії не поділяю. Я не знаю, може в мене полетять помідори з боку моїх, російських фанатів, але я звик так: я приїжджаю в Ялту - для мене це Україна", - заявив Лазарєв.

Зазначимо, що це досить сміливий вчинок, адже артисти, які виступають проти російської пропаганди часто піддаються цькуванню в Росії. Так, наприклад, сталося з лідером групи «Машина часу» Андрієм Макаревичем.

Правда, у підсумку Лазареву довелося виправдовуватися за свої слова, заявляючи, що його слова були вирвані з контексту.

Зазначимо, що Лазарєв відомий своєю імпульсивністю. Він досить часто робить речі, про які потім шкодує. Так, на одному з концертів він нагрубив українській співачці Світлані Лободі. Про це вона розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак. Він підійшов до артистки і заявив: «Ти що о***ла? Типу найкрутіша?». Як з'ясувалося, Лазарєв розлютився через те, що Лобода виступала з більшою кількістю номерів, ніж він. Артистка вважає, що Лазарєв повинен вибачитися перед нею.

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