View this post on Instagram

Друзья!!! Мой сказочный эксперимент понравился детям и #тусинысказки набирают популярность у детской аудитории да и у взрослой тоже! У меня к вам вопрос , так как сказок много и я самостоятельно не могу определиться ! На повестке дня РЕПКА или Красная Шапочка! ???Жду ваших предложений !!! #наташакоролева #сказки #детскиесказки #репка #краснаяшапочка