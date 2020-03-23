Наташа Королева удивила «мультяшной» внешностью для нового проекта для детей

46-летняя российская певица не так давно запустила новый проект, в рамках которого она снимает видео с популярными детскими сказками. Об этом звезда рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.

Королева утверждает, что ее видео понравились многим, поэтому теперь она интересуется, какую сказку ей снять следующей. Певица уточнила, что сейчас выбирает между «Репкой» и «Красной Шапочкой».

При этом на видео Королева примерила на себя разные Инстаграм-маски. Первая «добавила» певице большие очки, огромные голубые глаза с пышными ресницами и забавную детскую прическу с «рожками».

А вторая превратила Королеву в блондинку с ярко-красными губами и в красной шапке.

Поклонники знаменитости тут же начали комментировать ее новое видео. Стоит отметить, что инициативу со сказками оценили не все. Некоторые в комментариях отмечали, что в 46 лет подобным заниматься якобы несерьезно.

«Наташа, вы такая классная. А когда я слышу ваш голос, на душе становится теплее», «Ну какой пи**ец, Вам нечем заняться женщина? С ума повыживали)», «Наташка никогда не скучает! Браво!», «Красоточка. вы везде сказочная и в песнях тоже», «Какая ПРЕЛЕСТЬ !!!...ШАЛУНЬЯ», «Вы в красной шапочке на Тарзана похожи!!!! Красота!!», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Королева показала странный образ в Инстаграм. На ролике Наташа показала только свое лицо. Хвост у нее был завязан в узел, а образ дополнила Королева медицинской маской, если ее можно так назвать. На кадрах видно множество украшений на самой маске. Как оказалось, защитное приспособление было сделано известным дизайнером Татьяной Мельник.

"Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера Татьяны Мельник. Девчонки в сложившейся ситуации наш девиз - Красоту коронавирус обходи стороной!!! Не падаем духом , не унываем !!! С любовью Ваша Наташа!!!", - написала Наташа.

Напомним, Наташа Королева в маске опозорилась новым имиджем, россияне бесятся.

Как сообщала Politeka, Тарзана соблазнила молодая блондинка, фото облетело сеть: «только не показывайте Королевой».

Также Politeka писала, что Наташа Королева потрясла экспериментом с внешностью: "Фильм ужасов отдыхает".