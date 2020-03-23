Наташа Корольова здивувала «мультяшною» зовнішністю для нового проекту для дітей

46-річна російська співачка не так давно запустила новий проект, в рамках якого вона знімає відео з популярними дитячими казками. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

Корольова стверджує, що її відео сподобалися багатьом, тому тепер вона цікавиться, яку казку їй зняти наступною. Співачка уточнила, що зараз вибирає між «Репкой» і «Червоною Шапочкою».

При цьому на відео Корольова приміряла на себе різні Instagram-маски. Перша «додала» співачці великі окуляри, величезні блакитні очі з пишними віями і цікаву дитячу зачіску з «ріжками».

А друга перетворила Корольову на блондинку з яскраво-червоними губами і в червоній шапці.

Шанувальники знаменитості тут же почали коментувати її нове відео. Варто зазначити, що ініціативу з казками оцінили не всі. Деякі в коментарях відзначали, що в 46 років подібним займатися нібито несерйозно.

«Наташа, ви така класна. А коли я чую ваш голос, на душі стає тепліше», «Ну який пі**єц, Вам нічим зайнятися жінка? З розуму повиживали)», «Наташка ніколи не сумує! Браво!», «Красоточка. ви скрізь казкова і в піснях теж», «Яка КРАСА !!!...ПУСТУНКА», «Ви в червоній шапочці на Тарзана схожі!!!! Краса!!», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Королева показала дивний образ в Instagram. На ролику Наташа показала тільки своє обличчя. Хвіст у неї був зав'язаний у вузол, а образ доповнила Королева медичною маскою, якщо її можна так назвати. На кадрах видно безліч прикрас на самій масці. Як виявилося, захисне пристосування було зроблено відомим дизайнером Тетяною Мельник.

"Захисна маска з урахуванням всіх медичних норм від дизайнера Тетяни Мельник. Дівчата у сформованій ситуації наш девіз - Красу коронавірус обходь стороною!!! Не падаємо духом , не сумуємо !!! З любов'ю Ваша Наташа!!!", - написала Наташа.

Нагадаємо, Наташа Корольова в масці зганьбилася новим іміджем, росіяни бісяться.

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