Влад Яма насмешил поклонников оригинальными «экспериментами» с внешностью

Знаменитый украинский хореограф не устает радовать поклонников как новыми, так и архивными кадрами из своей жизни. Как сообщает Politeka, на этот раз танцор решил показать, как выглядел в молодости.

В разделе Сториз своего Инстаграм Яма опубликовал свое фото, сделанное, судя по всему, еще в школьные времена. На нем будущий хореограф позирует в форме и еще с нетронутой шевелюрой на голове. При этом можно заметить, что брови молодого Ямы росли очень близко друг к другу и практически встречались на переносице.

«Улыбнитесь. Не благодарите», - иронично подписал снимок Яма.

Впрочем, чуть позже он решил показать, что не так уж и сильно изменился за прошедшие годы. Правда, для этого ему пришлось немного поработать над своим фото. На отредактированном снимке Яма лежит в постели. Он изменил себе практически все черты лица, сделав его практически неузнаваемым. Особенно сильно выделяются брови, которые танцор увеличил и соединил вместе на переносице.

«Сейчас я тоже ничего», - подписал снимок хореограф.

Ранее сообщалось, что Влад Яма с женой выехал в Киевскую область на прогулку на природе. В это время он решил рассказать фолловерам, что не следует делать во время карантина в стране.

«Ребят, пару слов о ситуации и об отношении к ней. Мы, на самом деле, с семьей сидим дома, никуда не высовываемся. Доставку продуктов сейчас будем заказывать, чтобы в магазин по возможности пока не заходить. Меня удивляет позиция людей: «Та, пронесе» или «Если суждено – то суждено». Давайте все-таки следовать рекомендациям государства. Вопросов очень много. Если нам говорят, советуют, рекомендуют по опыту других стран, давайте побудем дома, давайте заниматься спортом дома, давайте меньше ходить в гости, как бы это страшно не звучало. Обязательно прорвёмся, попутешествуем. Все будет круто!», – попросил поклонников Яма на видео во время прогулки.

Напомним, Влад Яма со всей силы прижался к горячей жене, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике.

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