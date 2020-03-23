Известная украинская исполнительница Анастасия Кумейко показала роскошное тело в одном халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка в одном халате присела на столе и рассказала о книгах, читать которые ей понравилось больше всего. В список попали: «Перекресток» Владимира Чепового, «Радикальное прощение» Колина Типпинга, «Новая Земля» Эрхарта Толле, «Город 2150» Тая Александера, «До встречи с тобой» Джоджо Мойеса, «Город женщин» Элизабет Гилберт, «Иванка. Ведать и исцелять» Александра Руденко, «Кафка на пляже» Харуки Мураками, «Тайна летающей женщины» Лин Бао, а также «О любви» Веллера.

«Очень люблю читать книги со смыслом и постоянно ищу новое, и ваша подборка - это находка», «супер», «ваша книжная полка - это шедевр», «суперский вид», - пишут они.

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На фото Анастасия позирует в одних джинсах, которые были расстегнуты. Под ними не было видно белья. Верхняя часть тела была совсем без одежды, Кумейко только локтями прикрыла свой бюст. Волосы у певицы были распущены, а стояла она возле стены босиком.

Фанаты не смогли похвалить внешность певицы или поставить лайки. Все из-за того, что Кумейко опубликовала кадры в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

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