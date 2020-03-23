Бывший супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, поп, как его называют многие поклонники, король все той же постсоветской сцены Филипп Киркоров удивил откровенными кадрами

В своих Instagram-сториз певец показал архивный кадр, где он "осматривает" женщину в белых кружевных чулках и с обнаженной грудью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артиста.

Кадр, очевидно, был частью какой-то фотосессии и был опубликован в журнале в свое время. Но самое интересное, что сам Киркоров не просто наблюдал за пышногрудой красавицей лица которой в кадре не видно, он ее касался. И не просто касался, а касался ее груди, которая буквально выпирала из-под расстегнутого коротенького белого халата. Горячая медсестра на прийоме у "врачевателя Киркорова" еще и ногу в кадре подняла, что сделало снимок мега-откровенным. Доктор был одет, но склонился над "коллегой" с весьма показательным выражением лица.

Отметим, что поклонники звезды сцены данный снимок комментировать не могут, но могут отправлять Филиппу личные сообщения. Кроме того, ранее фаны Филиппа под его постами в вышеупомянутой соцсети писали, что певец, хоть и заметно постарел, но все еще остается одним из самых привлекательных мужчин в российском шоу-бизе и завидным женихом.

Напомним и о том, что подруга Филиппа Яна Рудковская опубликовала видео, на котором вместе с Киркоровым обращается к подписчикам.

«Говорит и показывает Москва. Жизнь продолжается. Все прекрасно, что не безобразно. А не безобразно то, что прекрасно... Все будет хорошо, и мы это переживем. Главное – не терять бодрость духа, сияние глаза и веры в наше прекрасное будущее, что, в принципе, у нас не за горами», – говорит артист.

«Друзья мои, не забывайте носить маски. Обязательно дезинфицировать руки. И самое главное – не бойтесь ничего. Вот Филипп Киркоров знает, что все равно все будет хорошо», – добавляет Рудковская.

На обоих героях ролика – защитные маски на лице с пришитыми на них цветочками. Киркоров традиционно не изменяет своей любви к брендам, и на записи у него кепка от Louis Vuitton, а также массивные золотые украшения.

Не все подписчики оценили «выступление». Людям не понравилось, что на теме коронавируса звезды пытаются добавить баллов к своей популярности.

«Ой, ну зачем так выпендриваться с этими масками, уже смотреть неприятно, можно одеть обычные маски и ходить, тут не красота важна, а что бы не заболеть», «Вместо кривляние и хайпа на тему вируса может просто поможете людям», «Вроде взрослые люди, а ...... ну без слов», «Киркоров тоже примерил намордник», «Понты превыше всего😱», «Бюстгалтер на Филиппе😁😁😁», «Клоуны», – пишут в комментариях.

Напомним, что Алла Пугачева с Максимом Галкиным пошалили прямо на глазах Ивлеевой, кадры попали в сеть: «Теперь я видела все».

Как сообщала Politeka, Киркоров со своей звездной подругой разозлил россиян, видео говорит само за себя.

Также Politeka писала, что Лазарев опозорился прямо на сцене, кадры конфуза облетели сеть: концерт пошел не по плану.