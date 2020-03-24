Программа "Битва экстрасенсов", которая выходит на ТВ уже много лет подряд, обманывает зрителей

Громкое заявление сделал участник программы Сергей Сизонюк, которого специально пригласили в передачу, передает 0432.ua.

По его словам, на шоу "Битва экстрасенсов" его очень унизили и он, не выдержав покинул студию. Сергей отметил, что перед самой программой всю информацию и автобиографию о нем у него выпытали продюсеры проекта.

Перед съемками выпуска кастинг-менеджер втерлась в доверие к 42-летнему Сергею Сизонюку и распросила подробности даже личной жизни.

"Прежде чем прийти на съемку, выпытали у меня всю биографическую информацию, которую затем использовали в своих "сражениях" экстрасенсы. Например, кастинг-менеджер Катя утерлась в доверие и ставила мне кучу вопросов, поднималась тема личной жизни. Я подумал, что это ее собственный интерес, человек я искренний, поэтому начал рассказывать о себе. Она спросила меня, как я пришел к Богу, когда и почему начал читать Библию. Рассказал, что в лихие 90-е я был в рэкетирской группировке, курил анашу, что в те времена у меня было прозвище Пума", - делится воспоминаниями участник "Битвы экстрасенсов".

Сергей добавил, что после всех издевок отказался от денежного гонорара, но с продюсерами шоу он судиться не планирует.

"В программе меня показали в ужасном свете, выдернув из контекста фразы и удалив большую часть отснятого материала. Это все розводняк и подстава! Они должны были заплатить мне несколько тысяч гривен за участие в съемках. И я отказался от тех денег. Но судиться ни с кем не собираюсь", - резюмировал бывший участник "Битвы экстрасенсов".

Ранее мы рассказывали о том, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия участвовал в «Битве экстрасенсов».

В 2018 году Арахамия принял участие в съемках «Битвы экстрасенсов», которая выходила на телеканале СТБ. Он был приглашенным персонажем среди пятерых парней. Экстрасенсы должны были угадать, кто из пяти присутствующих миллионер. Именно Арахамия был этим миллионером.

Напомним, что Арахамию застукали в неожиданной компании, позор уже не смыть: «Снимался в...»

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