Гитарист британской группы Radiohead Эд О'Брайен рассказал, что уже 10 дней испытывает симптомы коронавируса
51-летний музыкант заявил, что наверняка подхватил заразу, передает Uproxx.
"Я прогуглил это прошлой ночью, и это классические симптомы коронавируса. Да, я заразился, но я справляюсь. Чувствую себя лучше и остаюсь в хорошем настроении. Для таких, как я, это просто тяжелый грипп. Я никоим образом не в опасности. Я в основном сижу на улице весь день, потому что погода великолепная. Это первое солнце, которое у нас появилось этой весной. Все не так плохо", - заявил он.
Позже в своем Instagram О'Брайен уточнил, что не проходит проверку на коронавирус, поскольку что "достать тест непросто". Более того, он считает, что тестирование следует проводить только у пожилых и уязвимых людей.
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"Я ожидаю полного выздоровления и, конечно же, нахожусь в изоляции", - заверил он поклонников.
Напомним, ранее коронавирус подхватила звезда Голливуда - Том Хэнкс и его жена.
63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в Instagram.
Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.
Также сообщалось, что популярный голливудский актер Идрис Эльба, которого пару лет назад признали самым сексуальным мужчиной года, подхватил коронавирус. Артист отметил, что симптомов у него нет, но тест показал положительный результат. Идрис Эльба добавил, что находится на изоляции.
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