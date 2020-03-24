Гитарист британской группы Radiohead Эд О'Брайен рассказал, что уже 10 дней испытывает симптомы коронавируса

51-летний музыкант заявил, что наверняка подхватил заразу, передает Uproxx.

"Я прогуглил это прошлой ночью, и это классические симптомы коронавируса. Да, я заразился, но я справляюсь. Чувствую себя лучше и остаюсь в хорошем настроении. Для таких, как я, это просто тяжелый грипп. Я никоим образом не в опасности. Я в основном сижу на улице весь день, потому что погода великолепная. Это первое солнце, которое у нас появилось этой весной. Все не так плохо", - заявил он.

Позже в своем Instagram О'Брайен уточнил, что не проходит проверку на коронавирус, поскольку что "достать тест непросто". Более того, он считает, что тестирование следует проводить только у пожилых и уязвимых людей.

"Я ожидаю полного выздоровления и, конечно же, нахожусь в изоляции", - заверил он поклонников.

Напомним, ранее коронавирус подхватила звезда Голливуда - Том Хэнкс и его жена.

63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в Instagram.

Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.

Также сообщалось, что популярный голливудский актер Идрис Эльба, которого пару лет назад признали самым сексуальным мужчиной года, подхватил коронавирус. Артист отметил, что симптомов у него нет, но тест показал положительный результат. Идрис Эльба добавил, что находится на изоляции.

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