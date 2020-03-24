Вика показала, как можно худеть в домашних условиях

Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как тренируется дома во время карантина

Сегодня в социальной сети Инстаграм в разделе Стори певица решила представить целую серию видео, снятых во время небольшой разминки-занятия в домашнем виде, сообщает Politeka.

Как известно, после того, как объявили карантин, звезда вместе со своей коллегой Славой Каминской, отменили концерты и остаются дома вместе с близкими. Тем не менее, домашний режим не повод отказываться от тренировок, считает Виктория.

Сегодня звезда показала, как можно тренироваться дома - было бы желание. В качестве забавного, но наглядного примера Виктория показала, как можно приседать правильно и с утяжелителем. В качестве своего помощника Вика выбрала большую банку, о которой также успела пошутить в своих Сториз.

Сама звезда позировала в черных свободных спортивных штанах и белой футблоке. Во время ролика Смеюха показательно провела упражнение и рассказала, как проводит свой отдых дома.

Отметим, не так давно Виктория заявила, что готова приступить к тренировкам в том же темпе, что и ранее. Как известно, певица славится стройным и подтянутым телом, причем многих поклонников интересует: как звезде удается достичь таких результатов и быть такой стройной, сверкая прессом на отдыхе?

Чтобы ответить пользователям в полной мере, певица решила представить целую серию роликов в социальной сети Инстаграм и даже дала личные комментарии о тех или иных тренировках.

Певица решила показать, как приступила к силовым тренировкам. Звезда позировала в обычных черных штанах и такого же цвета майке без рукавов.

«Борьба с коронавирусом!😂 😂😂🤼‍♂️🥊 #вбоевойпозиции», - написала звезда под новым роликом.

Напомним, что Виктория Смеюха без макияжа показала сочные мандаринки.

Как сообщала Politeka, звезда "НеАнгелов" сразила новым талантом после отпуска.

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