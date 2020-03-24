Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша обеспокоила поклонников снимком с разбитым лицом

Юная модель и звезда Инстаграм показала на снимке результат неудачной езды верхом на лошади, пишет Politeka.net.

Как выяснилось, девочка травмировалась во время занятий, однако несмотря на окровавленное лицо, решила сразу сделать фото с акцентом на то, что "все в порядке".

Так, на представленном снимке улыбающаяся Маша с кровавыми следами под разбитым носом сидит на снежной земле и показывает знак "мир" двумя руками.

Рядом с ней при этом стоит и лошадь, с которой упала юная звезда. Несмотря на травмы, Маша не растеряла позитив. Под самым новым снимком она написала о своих травмах:

"Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла", - с юмором отметила Полякова.

Пользователи сети бурно отреагировали на увиденное. Выразив свое беспокойство по поводу травм девочки и расспросив ту подробнее о случившемся.

До этого на своей странице в Instagram молодая модель похвасталась кадрами, на которых появилась в спортивном стиле: в светлых рваных джинсах и оверсайз-толстовке с принтом. Массивная цепь на шее и трендовая шляпа завершают образ.

Похоже, Маша устроила веселую фотосессию, позируя на полу на сером фоне в разных позициях.

"У вас есть любимый человек, лично у меня да. А кто не скажу", - подписала новые снимки звезда. Поклонники тут же отреагировали и написали, что возможно она имеет в виду никого иного, как свою знаменитую маму.

«Красивая девочка, борись с негативом, его не избежать. Как говориться_за красоту нужно платить», «Есть🔥🔥🔥», «Красотка😍 И кто что не говорил, оставайся собой!!♥️ Ты прекрасна, и уверенна очень хороший человек)🔥», «🤩Baby 🔥you are fire», «Ти красуня 😘 і не зважай ні на кого».

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