37-летняя Анжелика Ревва похвасталась горячими фото с мужем, комиком и певцом Артуром Пирожковым
Как передает Politeka.net, красотка поделилась новыми снимками в своем микроблоге в Инстаграм, сделанными во время съемок последнего клипа Пирожкова на песню "Запутался".
Анжелика предстала в золотистом длинном платье, декольте которого заставляет сердца биться чаще. А ее муж Александр Ревва (настоящее имя артиста) щеголял в белом пиджаке и черных рубашке с брюками.
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Декором на фотосессии стали многочисленные воздушные шарики и огромные белые перья - а-ля хвосты павлинов.
"Моя любимая песня и самый любимый исполнитель....💎#запуталсяЯ", - подписала кадры Анжелика.
Поклонники кинулись комментировать и нахваливать парочку.
"Какие же вы клевые 😍👍"
"Очень красивая пара🔥"
"красивущие!!!!😍😍😍нереальные😍"
"Первая фотография НУ ОЧЕНЬ КРУТАЯ! Прям, ретрофотография! Вы оба уникальны! Круто!"
"Я влюбилась в песню с первого взгляда ❤️"
"Какая страсть.... Пусть ваше Счастье длится бесконечно..."
Ранее мы сообщали, жена Пирожкова удивила "мохнатым" платьем, в котором засветилась на одном из мероприятий. Фото появилось у нее в Инстаграм. Девушка прильнула к мужу, оба они, довольные, смотрели и улыбались прямо в объектив.
"Классные ребята ❤️😍"; "Вы выглядите как ангелы-хранители друг друга… И это – потрясающее зрелище❤️"; "Ооочень красивая и счастливая пара😍"; "На вас очень хочется долго смотреть. Такая красивая пара❤️", - писали в комментариях.
Также мы рассказывали, Анжелика поделилась снимком, сделанном во время занятия йогой. Девушка предстала на коврике, распластавшись в невероятной позе. Растяжке красотки можна позавидовать. Ревва распустила волосы и нанесла минимум косметики.
«Амазонка», «Анжелика, ваш образ настолько бесподобен, что его можно назвать божественным», «Красииивая, прям очень! Суперрр, как лет 20 вам», - поклонники засыпали комплиментами.
Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась семейным фото с подросшими дочерьми: «Папины девочки».
А еще Politeka писала, что фото Артура Пирожкова до пластики всплыли в сети, хирург раскрыл детали: "Ему не надо было...".