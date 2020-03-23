37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, впечатлила публику необычным нарядом

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом со своим мужем Александром Реввой (настоящее имя артиста) на одном из мероприятий-застолий, судя по заднему фону и накрытому столу. Анжелика щеголяла в "пушистом" платье небесного оттенка, с подчеркнутой серебристым поясом талией. Длина юбки позволила вдоволь насладиться ее стройными ножками.

Красотка опустила руку с бокалом вниз и прижалась к мужу, который надел классический черный в полоску костюм. Оба они счастливо улыбались в объектив.

Менее чем за час фото собрало почти 3000 "лайков". Пользователи не удержались от хвалебных комментариев.

"Какие красивые !!!!😍"

"Классные ребята ❤️😍"

"Вы выглядите как ангелы-хранители друг друга… И это – потрясающее зрелище❤️"

"Ооочень красивая и счастливая пара😍"

"На вас очень хочется долго смотреть. Такая красивая пара❤️"

"Такие милые, красивые и самое главное - ПОЗИТИВНЫЕ!!!🌹"

Ранее мы сообщали, жена Пирожкова показала в Инстаграм, чем занимается на карантине. Девушка предстала в коротком воздушном платье цветастой расцветки.

Забыв о приличии, она прыгала прямо на постели - словно маленькая девочка.

"Быть замужем за таким мужчиной!можно позволить себе все и попрыгать на кровати тоже.молодчинка!", "Какая хорошенькая без макияжа", "Круто🔥тоже так хочу 🙂👍", "😍Богиня ❤️", "Спасибо за позитив!👍👍👍🌹", - комментировали фанаты.

Также мы писали, Пирожков огорошил публику, выставив интимное фото с женой. В кадре они оба без штанов, но при этом она - в белой рубашке, а он - черном гольфе.

«В Камасутре много интересных поз, жаль, у нас с женою остеохондроз. С Днём Поэзии!!!», – подписал фото Ревва.

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась семейным фото с подросшими дочерьми: «Папины девочки».

А еще Politeka писала, что фото Артура Пирожкова до пластики всплыли в сети, хирург раскрыл детали: "Ему не надо было...".

Также Politeka сообщала, что дочь Артура Пирожкова поразила сходством со звездным отцом: «Папина замена».