Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева устроила домашнюю тренировку с подругой

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори певица опубликовала несколько кадров, которе заботливо сделал для нее супруг Владимир Дантес. Пока в стране введен карантин, певице пришлось отказаться от множества своих проектов, поэтому она решила заняться собой в усиленном режиме, пишет Politeka.

Так, в этот раз звезда в естественном и домашнем виде показала, как тренировалась на полу вместе с подругой. Изначально в Стори на своей странице певица показала, как тренируется ее супруг, а уже затем и сама присоединилась к тренировкам.

Надя позировала в светлом топе и серых лосинах с белыми полосами на икрах и специальной тканевой вставке с принтом на животе. Похоже, певица не теряет время на карантине зря и не забывает о занятиях ни на минуту.

Как заявила сама артистка ранее, карантин соблюдать «карантин важно и нужно».

«Да, с хорошим настроением и юмором! Ну а теперь переключите своё внимание на себя. Вы давно не отдыхали. Не было времени почитать или посмотреть концерт .. ( тут я советую «Вислово» во Дворце спорта))

Не было времени поухаживать за собой, кожей, волосами? - сделайте увлажняющую маску для волос и подержите не 3 минуты, как раньше, а держите её столько, сколько написано на упаковке !!!) Наконец-то подумайте о коже и побалуйте ее! Есть много разных бесплатных интернет уроков по facefitness! Актуальненько и модно 😂😇 А еще пейте много воды», – рассказала днем ранее Дорофеева.

До этого Надя решила показать, как проводит время с коллегой и близкой подругой, позируя в вещах белоснежного цвета на фоне довольно светлой и яркой комнаты.

Надя показала себя в светлом спортивном костюме, состоящем из укороченного свитшота и довольно свободных спортивных штанах, при этом звезда позитивно улыбалась, позируя с телефоном в руках перед зеркалом.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

Как сообщала Politeka, Дорофеева озадачила сменой имиджа рядом с подругой: "Вова, неси цветы!".

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