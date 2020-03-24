В начале этого года британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ошеломили заявлением о сложении с себя полномочий

Пара отправилась жить в Канаду, и вернулась в Лондон всего на несколько дней по случаю Дня содружества наций (9 марта).

С первого апреля пара закрывает свой офис в Великобритании, ведь именно с этого числа Меган и Гарри официально лишатся королевских обязанностей.

Однако, как стало известно, Меган Маркл, чтобы королева Елизавета II не успела, самовольно избавилась от титула, пишет viva.ua.

Так, на днях на сайте благотворительной организации Smart Works, где патроном служит Меган Маркл, исчезли все упоминания о ней, как о королевской особе.

Теперь на портале можно увидеть упоминание о Меган, как о простой "герцогини Сассекской".

Также процедуру с удалением проделали и на сайте Ассоциации университетов Содружества, где также теперь нет приставки "Ее королевское высочество".

Напомним, заявления о сложении с себя полномочий Меган Маркл и принца Гарри окружение пары восприняло с негодованием. Люди думали, что герцогиня справится со всеми проблемами и никогда не сложит с себя полномочия.

Источники утверждают, что хотя Гарри и Меган испытывают сильную неприязнь к прессе, все же есть и другие люди и их разочарованию нет предела, ведь они были рады свадьбе пары и рождению ее ребенка.

Стоит отметить, что бывшие девушки Гарри не могли также справиться с напором прессы, но, когда в его жизни появилась Меган, все подумали, что именно она сможет дать отпор.

Напомним также, что британские букмекерские конторы уже ставят 1/3, что Меган Маркл и принц Гарри до конца 2020 года объявят о рождении второго ребенка.

Букмекеры уверены, что время после официального отказа от королевских обязанностей станет идеальным для рождения еще одного малыша.

Ранее пара говорила, что не хочет останавливаться на одном ребенке и хотела завести второго.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут приобрести себе недвижимость в Штатах, сообщают СМИ. Якобы герцогиня мечтает больше времени проводить со своей матерью в США.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".