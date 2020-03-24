33-летняя Наталья Фриске, младшая сестра российской певицы Жанны Фриске, умершей почти пять лет назад от рака, без стеснения показала себя без косметики в пикантном образе

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала кадры в "сториз" в Инстаграм с отдыха на юге Шри-Ланки. Загорелая брюнетка предстала в весьма соблазнительном образе, засняв бюст крупным планом, - от такого кадра можно получить удар. В руках Наталья держит тропический фрукт, из которого, судя по всему, потягивет сладкий сок.

На другом кадре Фриске не постеснялась показать себя без косметики, при этом практически впритык подвинув камеру к лицу. Наталья рассказала историю спасения варана - ящерицы, которая может достигать до 2 метров в длину.

"Многие меня спрашивают, чем закончилась сегодня история с вараном... Закончилась хорошо. Мы его отбили от собак, потому что собаки начали его разрывать, нам стало его жалко, и мы его веничком-веничком аккуратненько ... он конечно брыкался, но мы увели его в соседний переулок. Собаки остались недовольны", - поделилась сестра Жанны.

Ранее мы сообщали, Наталья позабавила фанатов снимками все с той же Шри-Ланки - когда бесцеремонно раставила ноги над дымящимся кальяном. Девушка предстала в коротких джинсовых шортах и черном топе, посветив плоским животиком, стройными ножками и прочими упругими округлостями.

"@alya_alloha дорогая, спасибо тебе за эти смешные кадры)) и за новые фотки, для @line_up_cafe_ 😘🥰", - говорится в подписи.

"Натуся! человек мега позитив 👻"; "ОЧЕНЬ живые моменты Классно Наташенька любимая моя девочка"; "Красотка))))❤️😍"; "слишком красиво😻"; "Аж задымилось!", - писали в комметариях.

Также мы рассказывали, сестра Жанны позировала на каменных валунах в красном бикини, изогнувшись в вызывающей позе. Как отметили пользователи, они рады видеть, наконец, естественное фото, не обработанное в графическом редакторе.

"Наконец-то нормальная фигура среди фотошопленных и неправдоподобных на просторах инсты👏"; "Вы - красотка 😍"; "Огонь 🔥"; "Аййй🔥"; "Шикарная. 😍💔😍"; "Очень красиво 👍как давно я не видела своими глазами таких ярких красок", - поклонники не удержались от хвалебных откликов.

Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".

Как сообщала Politeka, сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».