Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала серию новых странных фото в Инстаграм

Настя решила взяться за старое и показала фотошопы на известные фотографии, где приделала себе лицо. На первом кадре она позировала в виде человека, который сидит на коленях возле кровати и показывает два пальца, а рядом стоит бутылка пива. На втором фото Ивлеева оказалась "Зеной" из популярного старого телесериала. На третьем кадре Настя уже позирует на коллективном фото в виде большого мужчины без одежды. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Листая альбом! Часть 3! ну шо, на первой фотке можно увидеть как проходит мой карантин и на третей тоже, кстати, снова мои друзья, знакомые, и просто хорошие люди! Делайте больше фоток друзья, ибо потом, очень приятно настольгировать и вспоминать былое! Особенно, если оно хорошее...", - написала Настя.

Фанаты начали активно обсуждать фотошопы, которые опубликовала Настя. Они поставили более 580 тысяч лайков фотографиям.

Ранее мы сообщали, что известная телеведущая Настя Ивлеева, бывшая ведущая "Орла и Решки", показала новое фото в Инстаграм.

На фото Ивлеева позирует в цветных штанах и белой майке. Можно заметить, что Настя без белья. Образ она дополнила кроссовками и арбалетом, который держала в руке. Позировала телеведущая на ступеньках сидя на корточках. На фоне можно увидеть дверь.

Фанаты успели поставить более 170 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Когда только зашел на страницу обновляю и новый пост", "Ребят она моя", "Ву все всем пришла ***, с луком", "Чё это такое?", "У мужа пистолет взяла?", "Опасная".

Напомним, скандальная звезда "Орла и Решки" ошарашила внешним видом на улице

А еще Politeka писала, что раздетая звезда "Орла и Решки" ошарашила видом после гулянки, вся в синяках

Также Politeka сообщала, что звезда "Орла и Решки" показала свои самые мерзкие фото



