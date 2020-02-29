Известная телеведущая Настя Ивлеева, бывшая ведущая "Орла и Решки" показала новый образ в Инстаграм

На кадрах Ивлеева сидит на стуле и нагнулась немного вперед. Она позировала в кожаной куртке, черном топе и в том, что можно назвать джинсами. Образ Настя дополнила стилами. Рядом сидел неизвестный человек в черной одежде и с пышной прической и показывал средний палец. На фоне можно увидеть другие стулья, стол с напитками и закуской, а также кирпичную стену. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 300 тысяч лайков и написали много комментариев:

"Насть, ну джинсы как трусы, честное слово", "А кто средний палец показывает", "Стульев не хватило лакосте хотя сбоку стоит стул, на полу удобнее", "Мама в здании", "Верните мне мой 2007й", "Когда муж выпустил новый альбом", "А на заднем фоне чипсончики".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Регина Тодоренко устроила горячие танцы с подругой и коллегой по цеху Настей Ивлеевой.

«С Настюшкой», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных кадрах видно, что Ивлеева элегантно трясет ягодицами, пока Тодоренко прикидывается куклой и держит их. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников.

Сообщалось, что звезда сети и ТВ, некогда ведущая «Орел и Решка » Анастасия Ивлеева решила попозировать перед профессиональным фотографом и сменила, к случаю, имидж.

Артистка превратилась из "бунтарки с малиновым цветом волос", в практически гламурную блондинку. Так на новом опубликованном в сети кадре, девушка предстала в блестящем наряде - топе и удлиненной юбке с внушительным разрезом в районе ног. На голове у артистки красовался, вероятно, парик - она вытянула свою руку вперед, перед ней стоял какой-то парень, наверное, партнер по съемочной площадке.

Напомним, скандальная звезда "Орла и Решки" потрясла своими прелестями в узкой майке

А еще Politeka писала, что звезда "Орла и Решки" поразила пикантными кадрами в самых неожиданных местах и позах

Также Politeka сообщала, что звезда «Орла и Решки» поразила новой внешностью, красотку не узнать



