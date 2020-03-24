Популярная украинская певица Оля Цибульская показала роскошное тело в полупрозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Порой мне хочется Его убить…Но потом я вспоминаю, что карантин закончится, а любовь должна жить вечно♥️Если у тебя такая же штука - попробуй вот это…», - говорится в сообщении.

Далее Цибульская рассказывает, что ей помогает пережить карантин. Пост звезда сопровождала красивым снимком, где она позирует в полупрозрачном наряде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Жесть!», «Фигура – космос», «божественное тело», «вау, вот это вы красотка», «идеальные формы – можно смотреть вечно», - пишут они.

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Оля рассказала, что ей удалось сбросить 12 килограмм. Она занялась собой, так как захотела изменить свою семейную жизнь.

""Мы с мужем давно в отношениях и между "купить мультиварку на 8 Марта" и "его взволнует одна лишь мысль обо мне" - я выбрала второй вариант. Удерживать уровень пикантности в отношениях нелегко, но оно того стоит", - сказала Оля.

Цибульская добавила, что можно получать удовольствие от пары только в том случае, если получаешь удовольствие от себя. А в последнее время ей это не удавалось. Она переключала выступления со своими каналами, удаляла большую часть студийных фото. Последней каплей было то, когда она увидела шоу со своим участием. Оля не узнала себя на экране.

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