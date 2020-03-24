Звезда превзошла сама себя!

Певица Анастасия Кумейко, которая входила раньше в группу Nikita, порадовала поклонников новым пикантным танцем у холодильника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Танцы с холодильником», - коротко сказано в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кумейко танцует на кухне в одном халате, из-под которого выглядывает красивое белье. Уточним, что певица танцует под трек MARUV.

Однако поклонники Кумейко были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадрами звезда решила поделиться в Сторис.

Ранее мы сообщали, что известная украинская исполнительница Анастасия Кумейко показала роскошное тело в одном халате.

Так, девушка в одном халате присела на столе и рассказала о книгах, читать которые ей понравилось больше всего. В список попали: «Перекресток» Владимира Чепового, «Радикальное прощение» Колина Типпинга, «Новая Земля» Эрхарта Толле, «Город 2150» Тая Александера, «До встречи с тобой» Джоджо Мойеса, «Город женщин» Элизабет Гилберт, «Иванка. Ведать и исцелять» Александра Руденко, «Кафка на пляже» Харуки Мураками, «Тайна летающей женщины» Лин Бао, а также «О любви» Веллера.

Кроме того, мы писали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новое праздничное фото в Инстаграм.

На кадре Настя позирует только в черном боди или закрытом купальнике. Она лежит на просторной кровати, а образ дополнила черными очками. На голове можно увидеть завязанное полотенце.

Напомним, экс-Nikita избавилась от белья и засветила лишнее, горячие кадры

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