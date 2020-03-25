48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочка легендарной Аллы Пугачевой, умилила домашним видео с маленькой дочкой Клавой

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала лежащей на кровати вместе с дочкой. Кристина, видимо, пришла будить ребенка утром, - с песней. Девочка исполнила старый хит "Маленький принц" (композитора Микаэла Таривердиева на стихи Николая Добронравова).

И Клава, и ее мама улыбаются, жесткулируют на камеру, явно довольные компанией друг друга. Снимает их, скорее всего, муж Орбакайте и отец девочки - американский бизнесмен Михаил Земцов.

"Птички, временно не перелётные 👩‍👧😷 #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #клавдияземцова", - подписала кадры Кристина.

Поклонников безумно растрогало утро звездной семьи, пользователи засыпали артистку комплиментами, поставив за час почти 50 000 "сердечек". Некоторые, традиционно, отметили, как сильно Орбакайте похожа на свою мать.

"Какая молодец Клава хорошо поёт❤️"

"Как же мило 🤗❤️"

"Хорошо поёте. МОЛОДЦЫ. Здоровья Вам и Вашим родным . ❤"

"Сладкая девочка"

"Позитивные милашки👏👏👏👏"

"Молодцы какие, песни по утрам это круто❤️"

"Кристина, Вы на маму похожа очень."

"Ничего себе"

До этого мы рассказывали, как Кристина поделилась фото в Инстаграм, где она без капли косметики и в домашней одежде. Тогда артистка написала, что привыкает к карантину, ведь как ответственный гражданин, изолировалась в связи со вспышкой коронавируса.

Напомним, Орбакайте напугала изменениями во внешности: "Становится похожа на...".

Как сообщала Politeka, несчастье обрушилось на дочь Пугачевой, срочное обращение.

Также Politeka писала, что постаревшая Орбакайте ошеломила сходством с Пугачевой, соцсети кипят.