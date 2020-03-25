Украинский телеведущий Дмитрий Комаров, рассказал как проходит работа над новыми выпусками программы о путешествиях "Мир наизнанку"

Карантин из-за COVID-19 не помешал работе. Об этом Комаров сообщил в Инстаграм в микроблоге телеканала "1+1", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Ведущий обустроил "кабинет" у себя дома и перешел с коллегами на дистанционку.

"Конечно, я соблюдаю правила карантина и 95% времени провожу дома. Но самое главное, работа коллектива "Мир наизнанку" продолжается, мы работаем над новыми программами... В принципе это возможно, мы все перешли на дистанционный способ работы, материалы передаем в интернете, общаемся через интернет и в крайнем случае большие объемы передаем на внешних дисках - и все, можно работать из дома. Я себе оборудовал вот такой кабинет в китайском стиле, потому что по иронии судьбы мы сейчас работаем над программами про Китай, которые снимали еще до начала эпидемии", - говорит в кадре Дмитрий, сообщив, что дома его снимала жена - Александра Кучеренко, "Мисс Украина-2016".

Поклонники активно обсуждают пост звезды: "Дмитрий покажи мир наизнанку своей квартиры.😂😂"; "Дима, спасибо тебе за твои интересные программы. Легких, тебе путешествий,удачи во всех твоих начинаниях"; "Дима, у Вас классный кабинет.Отдыхайте,ждём новых рассказов".

Ранее мы сообщали, Комаров похвасталася фото завтрака, который ему приготовила супруга. Многие пользователи заволновались, что теперь у Дмитрия много лишнего времени из-за карантина, ведь как создавать "Мир наизнанку", когда границы закрыты и в мире бушует коронавирус - поэтому он, мол, и начал постить фото еды. Однако, как видим, зрители все равно дождутся новых выпусков, ведь материал уже отснят, а всю остальную работу Комаров и его коллеги успешно выполняют дистанционно.

Напомним, что молодая жена Комарова застыла в соблазнительной позе, даже Пономарев не сдержался: «Вот это женщина!».

Как сообщала Politeka, жена Комарова пустилась во все тяжкие в отсутствие мужа, горячие кадры: «Так приятно было».