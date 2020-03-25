Настя показала себя в спортивном костюме во время тренировки

Знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала о том, как правильно тренироваться, чтобы похудеть

После того, как был введен карантин, Анастасия принялась активно вести социальную сеть Инстаграм, чтобы рассказать о своих буднях дома. Не поленилась звезда рассказать также о том, как провести время с пользой и даже как тренироваться без спортзала и похудеть, пишет Рoliteka.net.

На представленном кадре в социальной сети Инстаграм Настя позировала в стильном спортивном костюме - черных лосинах и пастельного оттенка майке собственного бренда. Волосы певица распущены и аккуратно уложенны по бокам, а на лице легкий макияж.

В подписи же звезда рассказала о тренировках:

«Ждёте ли вы нашу завтрашнюю тренировку, как жду её я?❤️ Подготовка и восстановление после упражнений важны не меньше, чем сами упражнения ☝️

Если вы неправильно занимаетесь, организм запомнит спорт как негативный опыт, после которого он чувствует боль и усталость и ваши тренировки сведутся на нет.

Поэтому важно знать :

❗️ Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам. Я обожаю бегать и тренироваться утром, но просыпаюсь как минимум за час до этого.

❗️Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений. Поэтому всегда делаем разминку

❗️После тренировки - обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно.

❗️Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц. Одной из причин, почему вы не худеете, может быть то, что вы мало спите.

❗️Пейте воду. Для всех это уже банальный совет, но сколькие из вас пьют достаточно чистой воды? Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце.

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