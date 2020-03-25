37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, восхитила публику откровенным образом
Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающей позе. Ради жаркого снимка, Анжелика примерила черную кружевную блузу с открытой спиной и узкие джинсы. Девушка сделала идеальную укладку длинных волос и подчеркнула глаза эффектным "смоки"-макияжем.
Анжелика повернулась к объективу спиной, согнув ногу в колене и выпятив "пятую точку" и кинув томный взгляд через плечо. Также она дотронулась указательным пальцем к губам.
"Завтра мы вместе займёмся......йогой 🧘🏻♀️ со @svetalee_yogaonline 🌱в 20.00 прямой эфир.. подключайтесь.. все для Вас ❤️ #ВместеМыСила", - подписала фото Ревва.
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Поклонники не удержались от щедрых комплиментов, поставивив менее, чем за сутки, почти 5 000 "лайков".
"Анжелика ,вы шикарно, отпадно и сногсшибательно выглядите ❤️ я бы сравнила вас с цветком, но такого красивого не существует😘"
"Класс, что ещё делать на карантине 💖"
"Отличная идея♥️"
"Мне казалось, что йога обычно по утрам"
"Выглядите просто супер😍🔥"
"Сашу, тоже ждём"
"Само наслаждение"
Ранее мы сообщали, Анжелика поделилась кадрами, где она вместе с супругом Александром Реввой (настоящее имя артиста). Парочка пошалила с "павлиньими хвостами" и кучей воздушных шариков. Снимки были сделаны во время съемок последнего клипа Пирожкова на песню "Запутался".
Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась семейным фото с подросшими дочерьми: «Папины девочки».
А еще Politeka писала, что фото Артура Пирожкова до пластики всплыли в сети, хирург раскрыл детали: "Ему не надо было...".