Анжелика раскрыла, чем собирается заняться на карантине

37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, восхитила публику откровенным образом

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающей позе. Ради жаркого снимка, Анжелика примерила черную кружевную блузу с открытой спиной и узкие джинсы. Девушка сделала идеальную укладку длинных волос и подчеркнула глаза эффектным "смоки"-макияжем.

Анжелика повернулась к объективу спиной, согнув ногу в колене и выпятив "пятую точку" и кинув томный взгляд через плечо. Также она дотронулась указательным пальцем к губам.

"Завтра мы вместе займёмся......йогой 🧘🏻‍♀️ со @svetalee_yogaonline 🌱в 20.00 прямой эфир.. подключайтесь.. все для Вас ❤️ #ВместеМыСила", - подписала фото Ревва.

Поклонники не удержались от щедрых комплиментов, поставивив менее, чем за сутки, почти 5 000 "лайков".

"Анжелика ,вы шикарно, отпадно и сногсшибательно выглядите ❤️ я бы сравнила вас с цветком, но такого красивого не существует😘"

"Класс, что ещё делать на карантине 💖"

"Отличная идея♥️"

"Мне казалось, что йога обычно по утрам"

"Выглядите просто супер😍🔥"

"Сашу, тоже ждём"

"Само наслаждение"

Ранее мы сообщали, Анжелика поделилась кадрами, где она вместе с супругом Александром Реввой (настоящее имя артиста). Парочка пошалила с "павлиньими хвостами" и кучей воздушных шариков. Снимки были сделаны во время съемок последнего клипа Пирожкова на песню "Запутался".

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась семейным фото с подросшими дочерьми: «Папины девочки».