Участница реалити-шоу "Холостяк-10" похвасталась удивительным изменением фигуры

В проекте Алина засветилась со стройной и подтянутой фигурой, но такой она была не всегда.

Девушка решила показать, как выглядела ранее. В сети она показала фото, на котором ей 20 лет. Тогда Алина весила 67 кг.

С помощью регулярных тренировок и правильного питания она смогла не только скинуть 13 кг, но и удержать нормальный вес. Сейчас ее весы стабильно показывают – 53-55 кг.

«Чтобы похудеть, я много занималась спортом, особенно кардио. Отказалась от сахара, чипсов и продуктов быстрого приготовления. При этом пила очень много воды. Кроме того, перестала есть после 18:00», - рассказала девушка.

При этом она отметила, что немного ослабила ограничения, когда вес стабилизировался. В частности, она стала по немного употреблять привычную для себя еду в небольших количествах, уделяя внимания тому, как она приготовлена.

Девушка гордится своим результатом и считает похудение огромным достижением. Тем кто тоже решил избавиться от лишнего веса она советует не делать это резко. Для поддержания стройной фигуры важно следить за питанием и регулярно заниматься спортом.

Алина рассказала, что всегда была полненькой, но при этом уверенной в себе. Дувушка убеждена, что уверенность зависит не от веса, а от того, как себя ощущаешь. При этом она уточняет, что вес должен быть "здоровым", чтобы это не вредило организму.

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