Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна поділилася спільними фотографіями з найкращою подругою

Фото вона опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram, яку нещодавно почала активно вести, передає Politeka. Дівчина показала кілька знімків, на яких вона гуляє по лісу зі своєю подругою.

«Я вже якось казала, що щастя наше складається з радісних моментів. Тільки хотілося б, щоб таких моментів в житті було б більше. Для мене таким радісним моментом стала зустріч з моєю подругою дитинства», - розповіла Ганна.

За її словами, вони з подругою дружать з дитинства і завжди підтримують один одного – і в горі, і в радості. Ганна розповіла, що її подруга не змогла відлетіти додому за кордон, де вона живе. Тому під час карантину вони вирішили погуляти в лісі.

«Життя, воно не завтра і не вчора, більш того, саме в цю секунду і цим треба дорожити», - зазначила Ганна, з вуст якої ці слова знаходять особливий сенс.

За короткий час пост Анни зібрав майже 2 тисячі лайків. Шанувальники в захваті від нового стилю ведення блогу дівчини.

«Анютка ти просто шикарна», «Ганнуся, так приємно бачити як змінилася Ваша сторінка, якою глибокою вона стала», «Така Красуня. Якнайшвидшого одужання матусі, ми молимось за неї», «Ви ніби не просто подруги, а дві сестрички», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що нещодавно Анна повідомила своїм підписникам, що хоче продовжити вести свій блог після перерви, пов'язаної з хворобою матері. Дівчина зазначила, що щодня їй доводиться переживати багато важких випробувань, але життя триває, і прийшов час «виходити зі своєї мушлі».

Правда, схоже, Ганна забула, що її мати перебуває у зоні ризику, тому коронавірусна інфекція для неї дуже небезпечна. Зустрічаючись з подругою, вона, по суті, піддає свою близьку людиниу небезпеці.

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