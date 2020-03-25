25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной после роли в сериале "Сваты", обескуражила романтическим и женственным образом

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой рубашке, которую приспустила на плечи. Актриса дерзко сверкнула обнаженными плечиками. Девушка выбрала необычную позу для фотосъемки: будто бы сбоку заглядывая в объектив. Образ красотки дополнил макияж в бежево-коричневых тонах.

Поклонники сравнили Анну с лисичкой, восторгаясь ее хитреньким взглядом. За полчаса фото оценили почти 10 000 раз.

"Яка ніжна😍"

"Аня ти дуже гарна коли дивишся в твої очі то таке враження що бачиш шось рідне улибка світиться як сонечко ❤️❤️"

"Выставляйте чаще свои фото, ведь вашу красоту должны видеть 😍🔥"

"Хорошенькая🔥👍💕"

"Такой взгляд хитрый, как у лисички😍"

"Родители подарили тебе красивейшие глаза😍, чтобы при взгляде на тебя сердце замирало от восхищения🙃🙃🙃"

Ранее мы сообщали, Кошмал без стеснения показала себя в ванной - с полотенцем на голове и укутанная в махровый халат. Стоит отметить, что без косметики девушка все так же хороша.

"Нет худа без добра»...☀️ Для меня #карантин это отличная возможность полностью посвятить себя семье👨‍👩‍👦❤️, добраться до горы книг, отложенных на «когда будет время», расслабиться и отдохнуть от грима, восстановить кожу и волосы🌸", - подписала фото Анна.

Поклонники засыпали актрису комплиментами: "Без макияжа ты еще красивее😍"; "Аня просто супер! Очень красивая! Я тоже немного занимаюсь собой".

Напомним, что звезда «Сватов» развалилась на кресле в соблазнительной позе, девушку не узнать: «Выросла Женька».

Как сообщала Politeka, режиссер «Сватов-7» приоткрыл завесу нового сезона, яркие кадры со съемок: «Выйдет…».