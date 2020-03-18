Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной после роли Жени в сериале "Сваты", показала, чем занимается пока в стране карантин

Как передает Politeka.net, звезда экранов расслабляется дома. Актриса показала личные кадры, где она позирует у зеркала в ванной. Красавица была в белом халатике и с полотенцем на голове:

«Нет худа без добра»...☀️ Для меня #карантин это отличная возможность полностью посвятить себя семье👨‍👩‍👦❤️, добраться до горы книг, отложенных на «когда будет время», расслабиться и отдохнуть от грима, восстановить кожу и волосы🌸 Честно признаться, я очень домашняя птичка, так что я #keepcalm и наслаждаюсь🧘🏼‍♀️ Закупила свои любимые женские штучки, которые помогают мне восстать из пепла как Фениксу😄 чтобы не попасть на подделки, заказываю в ... 🧡 доверие в наше время дорогого стоит))) так что давайте проведём это время с пользой, а как вы проводите свой #карантин ??? P.s.: чем пользуюсь❓листай карусель)», - пишет Кошмал.

Поклонники звезды по разном ответили на ее вопрос по карантину:

«Без макияжа ты еще красивее😍😍😍»

«Мне все же кажется что у вас и без этой косметики внешность на 20 лет🙌✨»

«С лёгким паром!»

«Никак, карантина нет»

Ранее мы сообщали, Анна поделилась еще одним кадром из этой же фотосессии, на котором сверкнула идеально плоским животиком. Пресс актрисы никого не оставил равнодушным. На ней джинсы, вязаный топ и кофта темного цвета, которую та нескромно откинула назад, открывая взору фанатов упругие прелести. Кошмал с немного растрепанными волосами дерзко смотрела в объектив, а на ее лице играла легкая улыбка.

"Нереальная😍"; "Классный пресс !!"; "Такая нежная 🥰🥰🥰"; "ля прессуха какая😁"; "Анна ты всё цветешь👍👍👍", - фанаты рассыпались в комплиментах.

Также мы рассказывали, что Кошмал умилила фото из поезда. На этот раз девушка предстала спящей в купе с милой повязкой на глазах в виде единорога. В подписи к фото Анна рассказала, что ее фотографировала подруга. Судя по всему, Кошмал отправилась на гастроли по Украине, а ее первым местом назначения стал Мариуполь.

«Няха огонь», «Ой какая няха», «Такая милая, когда спишь», «Как мило, Вы самая лучшая Анна Люблю вас», «Миленько, только перекосило малость», - писали в комментариях.

Напомним, что звезда «Сватов» развалилась на кресле в соблазнительной позе, девушку не узнать: «Выросла Женька».

Как сообщала Politeka, режиссер «Сватов-7» приоткрыл завесу нового сезона, яркие кадры со съемок: «Выйдет…».

Также Politeka писала, что новая звезда «Сватов-7» затмила Валюху, кадры облетели сеть: «Вот это красотка!».