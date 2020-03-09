40-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, екс-учасниця групи "ВІА Гра" і дружина співака Валерія Меладзе, розбурхала пікантним кадром з глибоким декольте

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На першому фото артистка сидить за столом зі своїм чоловіком. На ній надітий чорний топ із дуже глибоким декольте і чорний шкіряний піджак. На Валерії надітий темного кольору гольф і персиковий піджак. На другому фото Альбіна і Валерій стоять поруч з ведучими шоу «Де логіка?» та Ольгою Бузовою. Таким чином, Джанабаєва буквально світить своїми принадами перед чужими чоловіками.

«7-го відпочивали, 8-го відпочивали...А сьогодні вже 9 березня і пора перевірити свою логіку після свят», - написала артистка.

Вона зазначила, що гра захопила «не тільки розум від думок, але і животи від сміху». Як відомо, «Де логіка?» - це гумористичне інтелектуальне шоу виробництва Comedy Club. Воно поєднує в собі вікторину, інтелектуальну гру і гумористичне шоу.

За годину пост Альбіни оцінили понад 2,6 тисяч осіб. Шанувальники дуже чекають свіжий випуск шоу з її участю.

«Дуже чекаємо вечора», «Яка щаслива», «Чудово виглядаєте!!! Альбіна чудово!! Гарного весняного настрою і гумору!!!», «У Валерія класний піджачок», «Це буде найкращий випуск», «Дуже Чекаю. Виглядаєте супер», «Із задоволенням подивимося», «З похмілля логіка в трансі», «Король музики і Королева краси», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва поділилася фото, на якому постала в досить спокусливому образі. Артистка в топі тілесного кольору позувала на ліжку, зігнувши і злегка піднявши ногу. Частково дівчина прикрилася білим простирадлом, залишивши все саме "смачне" при собі, що трохи засмутило прихильників.

Нагадаємо, що Джанабаєва у чорних панчохах блиснула своїм достоїнством на камеру: «Меладзе - щасливчик».

А ще Politeka писала, що гаряча Джанабаєва задерла ноги в розпусній позі, кадри облетіли мережу: «Шерон Стоун відпочиває!».

Також Politeka повідомляла, що Джанабаєва покружляла в шовковій піжамі, посвітивши бюстом: "Пощастило Меладзе".