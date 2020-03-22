37-річна актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах виробництва "Квартал 95", збентежила зовнішнім виглядом в несподіваному образі

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці знаменитості в Instagram поділилися свіжим фото Світлани. Дівчина посвітила "осиною" талією, оголивши частину животика.

Акторка з'явилася в чорному обтягуючому гольфі і білих штанях на підтяжках, а в руках тримала захисний шолом для заняття фехтуванням. Волосся Ходченкова зібрала в хвіст й нанесла мінімум косметики, підкреслюючи свою природню красу.

"В картині своєї подруги і агента Вєти Гераськіної «У неї інше ім'я», Світлана Ходченкова не тільки зіграла роль самотньої впливової жінки, яка намагається виправити головну помилку свого життя, але і виступила продюсером. Про жіноче кіно, страхи та любов Світлана розповіла в інтерв'ю ELLE Russia. Читайте у квітневому номері", - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники за годину поставили майже 10 000 "сердечок", розщедрившись на компліменти в коментарях.

"Така красива 😻"

"Красуня 🖤"

"Світлана,Ви взагалі їсте?"

"Дуже стильне фото! 👌"

"Королева😘😘😘😘😘 Обожанто😘"

"Шикарний образ👏👏👏"

"Приголомшливий кадр, Світлана🔥🔥"

Раніше ми повідомляли, Ходченкова підкорила мережу розкутою позою в ліжку. Дівчина лежала на спині в блакитній сукні з білими квітами, задерши довгі ноги до стелі так, що погляду фанатів відкрився неймовірно красивий вид на її стрункі принади.

Користувачі не втрималися від хвалебних коментарів: "Світлано! Ви дуже гарна жінка ❤️"; "Світла! Наберуся нахабства: ти охрєнітельна! Буду тебе на "ти" називати. Вибач, емоції, дивлячись на тебе, тільки такі. Але, з повагою, звичайно💐"; "Черевички космос".

Також ми писали, як Ходченкова похвалилася відпочинком в Дубаї, де встигла побувати до карантину. Зірку зняли в номері фешенебельного готелю Bulgari Resort Dubai. Судячи з накритого столу і підпису до фото, Світлана як раз прокинулася та готувалася поснідати. У кадрі крупним планом зображені страви: в основному це фрукти і сири, і сама актриса, що розмістилася над столом.

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