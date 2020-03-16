Російська актриса Світлана Ходченкова поділилася кадрами з нової фотосесії

Свіжий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На фото зірка стоїть в чорних шкіряних штанях по фігурі, а також білій сорочці на одне плече. В руках Ходченкова тримає шпагу. Заради пікантності фото актриса вигнулась назад. Її груди в результаті такої пози мало не випали з сорочки. Видно, що актриса в прекрасній фізичній формі, у неї підкачені руки і ні грама зайвої ваги.

Фотографія Ходченкової зібрала майже 19 тисяч лайків і купу захоплених коментарів.

«Кожне фото, гідно захоплення Вашою красою», «Шедевральна», «Трудяжка....приголомшливе тіло, сила і грація», «Дві шпаги! Я знаю яка міцніше», «Навіть уявити не могла, що набочник і шаблю можна так сексуально піднести. Це дуже красиво», «Ось так виглядає досконалість!», «Абсолютно без напрягу», «Краса і Грація врятують світ)», «Робити було нічого зо-всі-ммм!», «Об вилиці можна порізатися! Діва!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова поділилася знімком з відпочинку. Актриса лягла на край басейну. На ній був надітий чорно-рожевий роздільний купальник, який підкреслює струнку фігуру 37-річної актриси. На фото також можна побачити пальми.

Як відомо, Ходченкова грає не тільки в російських і українських фільмах. Їй також пощастило потрапити до Голлівуду. Її запросили зіграти роль лиходійки у фільмі «Росомаха: Безсмертний». Як розповідала Світлана, у неї було не так багато спільних сцен з Х'ю Джекманом, але артист запам'ятався своїм професіоналізмом і доброзичливістю.

Крім цього, Ходченкова зіграла епізодичну роль у фільмі «Шпигун, вийди геть».

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова запаморочила голову шикарною фігурою: "Чудова".

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