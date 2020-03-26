Победитель «Танців з зірками», хореограф Женя Кот показал, чем они с женой занимаются во время карантина

Серию фотографий он опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. На снимках он с женой показывает различные стойки и упражнения, которые можно повторить в домашних условиях. Молодая жена танцора одета в короткие шортики и гольфы, что придает ее виду пикантности.

«Ребята! Повеселитесь и поделайте эти не сложные позы. Делитесь в сториз или в пост, отмечайте меня, а также отмечайте тех, кому передадите эстафету! Мы получили это задание из Бразилии и передаём его нашим украинским парочкам», - написал Кот.

За два часа пост Кота собрал более 2,2 тысяч лайков. В комментариях все восхищаются их семьей и чувством юмора. Многие обратили внимание на домашнего питомца пары, который также присутствует на фото.

«Без котов будет сложно, но спасибо большое, что не шпагаты)», «Котики молодцы, тоже в деле», «Кот рассмешил», «Круто. Вы молодцы», «Вы великолепны! И ваши котики тоже! Спасибо за настроение!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Женя Кот со своей женой записали тренировки, которые можно выполнять в домашних условиях, пока сидишь на карантине. Они записали ролики в шуточной форме, использовав в качестве инвентаря туалетную бумагу.

Напомним, что заросший Влад Яма внезапно обратился к украинцам, видео: «Не хватает злости».

Ранее Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" взбудоражила роскошными формами: «Голливуд отдыхает».

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров удивил домашним видео на карантине: "95% времени...".