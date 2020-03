View this post on Instagram

Дмитро Комаров розповів, як проходить його карантин та показав, як сьогодні виглядає робота над програмою #світнавиворіт. Повне відео можна переглянути за посиланням в сторіз 📲 "Я і команда "Світу навиворіт", як і практично весь світ, зараз на карантині. Ми дотримуємося всіх правил безпеки та працюємо віддалено. Детально про те, як ми зараз це робимо, розповів у відео, яке зняла моя дружина. Також розповів, які нові правила життя під час карантину з’явились у мене і моєї сім'ї". Новий випуск тревел-шоу вже завтра о 22:45 на 1+1. Плануєш подивитися? #одинплюсодин #тинеодин