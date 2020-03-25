Український телеведучий Дмитро Комаров, розповів як проходить робота над новими випусками програми про подорожі "Світ навиворіт"

Карантин через COVID-19 не завадив роботі. Про це Комаров повідомив в Instagram в мікроблозі телеканалу "1+1", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Ведучий облаштував "кабінет" у себе вдома і перейшов з колегами на дистанціонку.

"Звичайно, я дотримуюся правила карантину і 95% часу проводжу вдома. Але найголовніше, робота колективу "Світ навиворіт" триває, ми працюємо над новими програмами... В принципі це можливо, ми всі перейшли на дистанційний спосіб роботи, матеріали передаємо в інтернеті, спілкуємося через інтернет і в крайньому випадку великі обсяги передаємо на зовнішніх дисках - і все, можна працювати з дому. Я обладнав собі ось такий кабінет у китайському стилі, тому що за іронією долі, ми зараз працюємо над програмами про Китай, які знімали ще до початку епідемії", - говорить в кадрі Дмитро, повідомивши, що вдома його знімала дружина - Олександра Кучеренко, "Міс Україна-2016".

Шанувальники активно обговорюють пост зірки: "Дмитро покажи світ навиворіт своєї квартири.😂😂"; "Діма, дякую тобі за твої цікаві програми. Легких, тобі подорожей,удачі у всіх твоїх починаннях"; "Діма, у Вас класний кабінет.Відпочивайте,чекаємо нових оповідань".

Раніше ми повідомляли, Комаров похвастався фото сніданку, який йому приготувала дружина. Багато користувачів захвилювалися, що тепер у Дмитра багато зайвого часу через карантин, адже як створювати "Світ навиворіт", коли кордони закриті і в світі вирує коронавірус - тому він, мовляв, і почав постити фото їжі. Однак, як бачимо, глядачі все одно дочекаються нових випусків, адже матеріал вже знятий, а всю іншу роботу Комаров і його колеги успішно виконують дистанційно.

Нагадаємо, що молода дружина Комарова застигла в спокусливій позі, навіть Пономарьов не стримався: «Ось це жінка!».

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова пустилася у всі тяжкі відсутність чоловіка, гарячі кадри: «Так приємно було».