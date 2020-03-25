Звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой появится в новом выпуске шоу в необычном амплуа

Об этом стало известно из анонса, который появился на официальной странице «Квартала 95» в Инстаграм, пишет Politeka. На серии фото были представлены отрывки из нового выпуска «Вечернего квартала».

«Друзья, сейчас нам всем, как никогда, нужно сохранять спокойствие, беречь нервы и накапливать положительные эмоции. И новый весенний "Вечерний Квартал" - отличный способ зарядиться хорошим настроением!», - написала пресс-служба.

Отметим, что на фотографиях видно Потапа и группу Мозги, Елену Кравец в образе, а также других артистов студии. Но наибольший фурор вызвала фотография с Евгением Кошевым и Юрием Ткачем в нарядах танцоров. Видно, что они выступают подтанцовкой к песне Натальи Могилевской. У обоих мужчин, которые не отличаются стройными фигурами, задраны рубашки и оголены животы.

За час пост собрал более 4,6 тысяч лайков. В комментариях радуются новому выпуску, но есть и те, кто не в восторге от «Квартала 95».

«Пожалуйста покажите что-то по телевизору другое, не вас, очень просим», «А почему деньги за билеты не возвращают? Организаторы ваши? Это правильно, вы считаете?», «Обожаю квартал вы лучшие», «Ждем с нетерпением», «Как это развидеть», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кошевой показал, кто доминирует в семье: "Настоящий тиран!".

Ранее Politeka писала, что 12-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" свела с ума романтичным образом: "Файна мала".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартала 95", Потап и другие звезды огорошили новым видео: "Докатились...".