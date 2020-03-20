Відомий комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", показав нове відео в Instagram

На відео спочатку Кошовий розповідає про те, що якщо є в українців дача в селі, то потрібно їхати туди, а там можна проводити активний спосіб життя, адже людей дуже мало. Після цього показує, як біжать за машиною Ксенія і дочки. На тлі можна побачити лінію електропередач і різні дерева, а також сільську дорогу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли прокоментувати ролик або поставити йому лайки. Все із-за того, що він був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що Ксенія Кошова, дружина українського коміка, зірки "Квартал 95" Євгена Кошового, здивувала публіку відвертим фото.

Дівчина опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в піджаку-плаття в дрібну чорно-білу клітинку. Родзинкою чудового вбрання стало те, що Ксенія "забула" вдягти спідню білизну, засвітивши неймовірну картину в глибокому декольте.

Злегка розпатлане волосся, що ніби майорять на вітрі, а також ідеальний макіяж природних тонів чудово доповнили зухвалий і одночасно хвилюючий образ красуні.

Повідомлялося, що Один з ведучих шоу виробництва "Квартал 95" ЧистоNews - зірковий комік Євген Кошовий - залишив проект і тепер на місці "лисого з Кварталу" з'явиться дуже приваблива особа з пишною шевелюрою.

"Шановні панове! Зустрічайте нових ведучих💥 Чисто News💥 сьогодні відразу після...", - підписано нове фото білявої артистки-красуні. На знімку вона і відомий гуморист і шоумен Степан Казанін дивляться: він на неї, вона - перед собою.

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