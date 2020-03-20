Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, похвасталась фигурой в объемном пиджаке

Спортсменка опубликовала снимок, на котором предстала в необычном виде, пишет Politeka.net.

На звезде - объемный пиджак песочного цвета, под ним виднеется черный топ с откровенным декольте. На шее блестела тонкая цепочка.

Глаза Анны подкрашены яркими бирюзовыми тенями, а пухлые губы - помадой нюдового оттенка.

Гимнастка собрала волосы в жгут, засветив яркий маникюр бордового цвета.

Фаворитка Ямы повернела голову вбок и посмотрела вдаль.

"Пока не найдешь с собой общего языка, не начнешь замечать в себе прекрасное, макияж или ботокс бессильны. Мне помог простой ритуал: каждое утро становлюсь перед зеркалом и повторяю, что я красивая, счастливая, успешная. На первый взгляд, ничего сложного, но попробуй сказать что-то вроде этого, глядя себе же в глаза", - написала Ризатдинова.

За час пост собрал более 1500 лайков и немного комментариев.

"Аня,вы очень красивая ♥️♥️♥️", "Самовнушение: «Я самая обаятельная и привлекательная. Я жутко нравлюсь мужчинам. Они просто без ума от меня. Все мужчины оборачиваются мне вслед и смотрят» . Из фильма "Самая обаятельная и привлекательная")", "Отличный, прекрасный образ!", "Вдохновляющая и прекрасная, нежная и мотивирующая ❤❤❤", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова опубликовала видео из магазина на своей странице в Инстаграм.

Звезда предстала в медицинской маске, идя с тележкой по магазину. В какой-то момент она делает растяжку, используя для этого тележку.

«2 день карантина», - подписала пост Ризатдинова.

За два часа ролик посмотрели более 26 тысяч раз.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова предстала в черной шелковой маечке. Тонкие бретельки едва не скользили по ее идеальному телу.

Глубокое декольте наряда еле не засветило лишнее.

Маленькая цепочка на шее дополнила образ, а маникюр добавил некой яркости.

Анна распустила свои длинные волнистые волосы.

Напомним, что Анна Ризатдинова блеснула шикарными формами в облегающем платье: «Ого, какая!».

А еще Politeka писала, что Анна Ризатдинова похвалилась безупречной фигурой в тонкой маечке: "Это завораживает".

Также Politeka сообщала, что Анна Ризатдинова вспомнила юность и блеснула шикарным телом в кружевном боди: «Вот это формы!».