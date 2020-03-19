Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова показала, до чего ее довел коронавирус

Видео из магазина Ризатдинова опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На ролике Анна в медицинской маске идет с тележкой по магазину. В какой-то момент она делает растяжку, используя для этого тележку.

«2 день карантина», - подписала пост Ризатдинова.

За два часа ролик посмотрели более 26 тысяч раз. Даже певица Даша Астафьева не сдержалась, оставила лайк под постом и написала: «Ох..». Многим поклонником понравилось видео спортсменки.

«У меня один вопрос: как тележка не перевернулась? А Вы, Анна, прекрасны», «Молодчинка!», «Грация и красота», «Ну ты даёшь!», «Вот настроение подняли. Красавица», «Аня, браво! Класс! При такой физподготовке никакой вирус не страшен!», «А если бы тележка так - опа, и накрыла сверху», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова показала, чем занимается во время карантина. Девушка опубликовала фото со своим сыном Ромой от украинского олигарха Александра Онищенко. Спортсменка оделась в светлый обтягивающий спортивный костюм, который идеально сел на ее безупречное тело. Маленький сын знаменитости повторял за своей звездной мамой телодвижения.

Анна Ризатдинова стала широко известной в Украине после участия в проекте «Танцы со звездами», где она заняла второе место, хотя многие пророчили ей победу. Спортсменка была фавориткой судьи Влада Ямы. Как известно, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзовую медаль. Кроме этого, Ризатдинова ставала чемпионкой мира и многократным призером различных спортивных соревнований и чемпионатов.

Напомним, что Анна Ризатдинова блеснула шикарными формами в облегающем платье: «Ого, какая!».

А еще Politeka писала, что Анна Ризатдинова похвалилась безупречной фигурой в тонкой маечке: "Это завораживает".

Также Politeka сообщала, что Анна Ризатдинова вспомнила юность и блеснула шикарным телом в кружевном боди: «Вот это формы!».