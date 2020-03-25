Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый горячий образ в Инстаграм

На фото Леся позирует в длинной юбке с большим разрезом и топе. Никитюк в этот раз была с распущенными волосами и стояла между дверей, скорее всего в ванную. На фоне практически ничего не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Оделась, накрасилась, пока не звонил", - написала Леся под фото.

Фанаты успели поставить более 30 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Лучше бы сегодня позвонил. Вчерашний абонент", "Красивая", "Позвони сама", "Надежда умирает последней", "Позвони мне, позвони", "А этот *** не звонит", "Леся, сегодня снова звонок Джареда ждете? А вдруг", "Люблю тебя (в хорошем смысле слова конечно), Леся наша Богиня".

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о невероятном для нее событии - она смогла лично поговорить со своим кумиром Джаредом Лето.

Артистка рассказала на своей странице в социальной сети Инстаграм о том, как во время эфира Джареда она смогла поговорить с ним лично, что стало для нее полным шоком. Звезда не смогла скрыть чувств и расплакалась прямо перед камерами.

Напомним, Никитюк засветила лишнее во время тренировки

Также Politeka сообщала, что Никитюк прогулялась в кожаной мини-юбке по людным улицам Китая

А еще Politeka писала, что Никитюк разделась на людях и ошарашила безумной выходкой с подругой



