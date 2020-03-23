Леся удивила нарядом во время прогулки по туристическим местам в Китае

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о поездке в Китай и показала стильный образ во время отдыха

Артистка показала в социальной сети Инстаграм на своей странице стильный кадр, на котором позировала на одной из китайских улочек в черной защитной маске, пишет Politeka.

По словам звезды, когда она была в Китае во время отпуска, то еще тогда, несколько месяцев назад, носила маску и если бы она знала о скором наступлении эпидемии, то запаслась бы масками в большем количестве.

На самом фото Леся позировала в коротенькой кожаной мини-юбке с замком спереди, аккуратной черной кофте и в болотного цвета ботильонах на невысоком каблуке. Дополнила свой "образ дня" ведущая маленькой сумочкой такого же оттенка, как и ее одежда.

Причем в подписи звезда так же рассказала о планах на ближайшее время. предоставив поклонникам возможность провести свое время с ней, пусть и в виртуальном режиме:

«Задолго до карантина .. я еще тогда так радовалась ... столько масок здесь в магазинах, разноцветных, с рисунками и без ... Дура🙈 поэтому набери оптом😆 Ну а пока мы сидим по домам: уважаемые поклонники приглашаю вас на «Карантинные Вечера с Лесей Никитюк» 😆😆😆

Концертная программа:

12.00 тренировки дома (Сторис) 13.00 ход парад дебильных масок в Сторис 14.00 готовят обед (Сторис) 15.00 развивает мелкую моторику рук .. лайкают мои фотки😆 20.00 передача «Поздравляем песней» в прямом эфире 😂❤️ (акомпонент Р.Квинта @ruslankvinta) обещал быть в трениках с белым роялем😆 как вам программа ??? # КарантинниВечоры # КарВеч» - написала Леся под новым кадром.

До этого Никитюк с ярким макияжем на лице и с акцентом на пухлые губы появилась в чувственном образе. Свой наряд Леся решила дополнить черной шляпой и аккуратными серьгами-кольцами такого же оттенка.

Волосы же Никитюк решила распустить. При этом в подписи звезда обратила внимание не на новый образ, а рассказала о том, что хочет познакомиться со своими поклонниками, даже теми, кто ранее ее неоднократно критиковал.

«Сегодня нас стало больше) аж на 100 к😎 давайте знакомиться ?! Напиши из какой ты страны, города или пгт, и почему на меня подписался (лась)! Вы тоже тетя Наташа пишите😆❤️ Спасибо мои 3.3🌟Хай вам всем везет🥰🙏 Сегодня нас стало больше на 100к🙈🥰Давайте знакомиться новенькие)! Напиши откуда ты (страна, город) и почему на меня подписан🥰🙏Спасибо что со мной🌟 # 3.3млн # друзья #forever», – написала Леся.

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