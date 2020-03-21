Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила откровенной выходкой на камеру на популярном ток-шоу

Как сообщает Politeka, снимки опубликованы на странице «Студія Квартал 95» в Instagram.

Так, речь идет о ток-шоу, где нужно рассмешить двух комиков, чтобы выиграть деньги. Никитюк придет туда со своей подругой Олей, с которой уже была на проекте несколько лет назад.

Во время одной из сценок Никитюк начинает раздеваться, демонстрируя формы в «прозрачном» наряде. В какой-то момент девушка становиться на колени, застыв в неприличной позе. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Боже, наконец-то!», «огонь», «вот это секси», «божественный вид», «вау, Леся! Можно будет посмотреть», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", и Леся Никитюк показались вместе на "Лиге смеха".

На фото Никитина позирует в длинном платье с прозрачным верхом. Рядом стоит Никитюк, которая оттопырила пятую точку в блестящем костюме. Образ Леся дополнила забавной гримасой. Екатерина же смеялась на кадре. На фоне можно увидеть людей, которые пришли на съемку программы.

"Сохраняем позитив! Листай карусель, какая тебе больше нравится?", - написала Никитина.

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