Известный российский певец Филипп Киркоров, как известно, растит 8-летнюю дочь Аллу-Викторию и 7-летнего сына Мартина-Кристина

Малыши звезды растут настоящими умничками - несмотря на карантин, обучаются на дому и могут похвастаться немалыми успехами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Аллы-Виктории:

«Мы не сходим с дистанции на дистанционном обучении. В графике!», - подписан пост на странице девочки в популярной соцсети. На кадрах юные ученики осваивают, вероятно, географию, английский и чтение. Частично их обучение проходит в игровой форме и ребята этому очень рады: они не скрывают эмоции, улыбаются, активно отвечают на вопросы и жестикулируют.

Поклонники звездной семьи пишут немало комплиментов в адрес наследников поп-короля Киркорова:

"какие умнички!"

"Молодцы, всем пример!!!"

"Очаровательные"

"какие же молодцы"

Ранее на новых опубликованных Филиппом кадрах, звездные чада всячески теснились возле своего знаменитого отца и удивили "по-недетски" роскошными нарядами в эфире - ребята буквально сияли. Дочь была в холодного морского оттенка ровного кроя платье с микро-блесткой, а сын был в стильной светлой футболке, джинсах и пиджаке в клетку. Сам же Киркоров, традиционно, затмил своим внешним видом всех вокруг. Даже не сколько видом в общем, сколько своим пестрым нарядом - пиджаком из сплошных блесток и принтами в виде игральных карт.

Возможности прокомментировать данные кадры у поклонников поп-короля российской эстрады не было, так как они, напомним, со сториз, но ранее поклонники звезды нахваливали его малышей в комментариях под постами Филиппа, а также под постами самих ребят в их отдельных аккаунтах в вышеупомянутой популярной соцсети. В частности, фаны отмечали, что Алла-Виктория и Мартин-Кристин маленькие копии своего известного и талантливого отца и что дети живут в небывалой роскоши, удивляя вкусом и тягой к прекрасному в таком еще совсем юном возрасте.

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