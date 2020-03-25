Известная украинская певица Дарья Астафьева показала новое фото в Инстаграм

На фото Астафьева показала себя в черном топе и скорее всего, лосинах. Лицо у нее было разрисовано бабочками, возможно, фильтр. Волосы в этот раз Дарья собрала в хвост. Она лежала на ковре и улыбалась. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"До тренировки с Аленкой", - написала под снимком Дарья.

Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить ей лайки. Все из-за того, что фото опубликовано в сторис Инстаграма, где нет такой функции.

Ранее мы сообщали, что певица, актриса и модель Даша Астафьева показала серию новых кадров сразу из нескольких провокационных фотосессий.

Так, на представленных кадрах Даша позировала в обрезе опасной и дерзкой Лары Крофт – в одном комбинезоне черного цвета, в стильном синем комбинезоне и с распущенными длинными волосами, а также в домашнем виде в одном банном халате.

Даша в излюбленной ироничной форме отметила, что раньше она в школе не дралась, хотя начала это делать позже «ведь очень хотелось». Также рассказала звезда и о личной слабости – оказалось, что певица очень даже грешит любовью к сладким пирогам.

Напомним, горячая Астафьева показалась без белья и удивила признанием

А еще Politeka писала, что Астафьева посветила прелестями в жарком образе

Также Politeka сообщала, что Астафьева изуродовала себя до неузнаваемости, кадры облетели сеть



