Популярная украинская певица Даша Астафьева поразила идеальными формами в новой пикантной фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, у артистки поинтересовались, какие есть способы преодолеть комплексы. В ответ на это знаменитость опубликовала обнаженное фото и неожиданное признание.
«Для меня это один единственный, верный способ – принять себя, полюбить и не дать комплексам и неуверенности мешать моему состоянию счастья! Чаще всего, комплексы у человека от не наполненности и недостатка опыта и знаний», - отметила она.
Астафьева призналась, что у каждого свои методы: «дополнительное образование, спорт, путешествия, окружение себя правильными людьми и еще много других».
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«Сдаться можно лишь тогда. Когда честно признаетесь себе, что перепробовали все», - подчеркнула она.
До этого мы писали, что певица и модель Даша Астафьева - известная любительница откровенных съемок и регулярно восхищает и соблазняет поклонников пикантными снимками.
Даша с удовольствием принимает участие в самых разных фотосессиях, демонстрируя свои сочные формы и просто невозможную красоту. К примеру, в новом фотосете она позировала стоя на шкурах животных.
Новый фотосет на странице в Instagram стал лишь подтверждением тому, что соблазнительная Даша умеет свести с ума поклонников лишь парочкой откровенных кадров.
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